Коллаген, магний и янтарная кислота: медик пояснила, почему летом они обязательны

Она советует начать с коллагена — и не из эстетических соображений, а как реальную защиту для кожи и суставов, ведь этот белок составляет каркас соединительной ткани и под палящим солнцем его запасы тают быстрее, особенно если вы уже замечаете возрастные изменения или проблемы с суставами. Эксперт подчеркивает, что нужен именно гидролизованный коллаген, чей эффект накапливается постепенно, улучшая увлажнение и эластичность кожи изнутри, что в условиях лета актуально как никогда.

Отдельный удар жара наносит по сердечно-сосудистой системе — обильное потоотделение вымывает электролиты, и в первую очередь магний, который критически важен для ритмичной работы сердца. Здесь Молостова выделяет магния таурат как идеальную форму для знойных месяцев: дуэт магния и таурина не просто компенсирует потери, а активно снижает давление, предотвращает аритмии и тормозит развитие атеросклероза, что делает его буквально «спасательным кругом» для пожилых людей и спортсменов. Для тех, кто не хочет терять тонус в июльские дни, врач рекомендует янтарную кислоту — природный активатор энергетического обмена, который стимулирует выработку АТФ и повышает выносливость, помогая клеткам работать эффективнее даже при перегрузках и духоте.

По словам медика, не менее важно помнить о витаминах-антиоксидантах: A, C и E, которые активно расходуются на нейтрализацию свободных радикалов, порождаемых солнцем, — причем витамин С в жару нужен в повышенных дозах, а вот жирорастворимые А и Е часто оказываются в дефиците, потому что летом люди подсознательно избегают жирной пищи. Вопреки расхожему мнению, летний витамин D тоже не гарантирован, если вы прячетесь за SPF-кремами или редко бываете на открытом солнце, так что его уровень тоже стоит контролировать. И, конечно, Молостова напоминает прописную истину: все эти добавки работают только на фоне достаточного питьевого режима, и перед тем, как бежать в аптеку, обязательно посоветуйтесь с врачом, особенно если у вас хронические диагнозы или вы принимаете рецептурные препараты — потому что даже безобидные на первый взгляд вещества могут вступить в нежелательную реакцию, и здесь самодеятельность опаснее, чем сам дефицит.

Ранее сообщалось, как обычный пучок зелени защищает легкие городских жителей от разрушения.