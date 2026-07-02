На Сахалине следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на АЗС

Следователи Углегорского межрайонного следственного отдела проводят проверку после обнаружения тела 67-летнего мужчины на территории автозаправочной станции в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, передает Дзен. Канал « Вести ».

По данным ведомства, специалисты осмотрели место происшествия и не выявили признаков, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти.

Для установления точной причины гибели назначено судебно-медицинское исследование. Его результаты станут основанием для дальнейшей правовой оценки произошедшего.

После завершения всех необходимых проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят«оружейный карантин» для новых граждан.