Более 337 тысяч россиян пострадали от укусов клещей с начала сезона

С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения России после укусов этих членистоногих обратились около 337 тысяч человек. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в 2026 году вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита уже прошли свыше 3,3 миллиона жителей страны. Иммунизация остается основным способом профилактики опасного заболевания.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в регионах продолжаются акарицидные обработки территорий. На сегодняшний день специальными средствами обработано более 189,5 тысячи гектаров, что соответствует 96,2% от запланированного объема работ.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее надежной защитой от клещевого энцефалита считается своевременная вакцинация. Прививки прежде всего рекомендуются жителям территорий, где заболевание распространено, а также гражданам, которые планируют поездки в такие регионы. Перечень эндемичных зон размещен на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах на высоте 4 метра подвесили горшок с деревом.