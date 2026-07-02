Синоптики прогнозируют жару до +31 градуса в столичном регионе
Гидрометцентр: в Подмосковье воздух прогреется до +31 градуса
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]
Жителей Москвы и Подмосковья в четверг, 2 июля, ожидает преимущественно жаркая погода с небольшой облачностью. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, местами по Московской области возможны кратковременные осадки.
В столице в дневные часы воздух прогреется до +29…+31 градуса. В ночное время температура снизится примерно до +13 градусов.
На территории Московской области днем синоптики прогнозируют от +26 до +31 градуса, а ночью столбики термометров могут опуститься до +10 градусов.
По данным метеорологов, ветер будет дуть с юга со скоростью 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня составит 746–749 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что потепление грозит массовым вымиранием животных в России.