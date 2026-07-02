Над Киевом взметнулся гриб дыма после массированного ракетного удара

В небе над столицей Украины зафиксирован характерный дымовой столб — последствия массированного ракетного удара. По предварительным данным, поражены объекты энергетической инфраструктуры и гостиничные комплексы. Об это пишет Лента.ру .

Над Киевом после ракетной атаки со стороны России поднялось облако дыма, напоминающее грибовидную форму. Кадры с места событий распространил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», указав на масштабный пожар в Бучанском районе, где горит промышленный объект.

Глава города Виталий Кличко подтвердил, что в столице задействованы силы ПВО.

По имеющимся данным, российские военные применили не менее 30 баллистических и порядка 20 крылатых ракет (Х-101, «Калибры»). Основные удары пришлись на Киевскую ГЭС (Вышгород), ТЭЦ-5 в Голосеевском районе, а также на объект, где предположительно находились иностранные наемники. Отмечается, что после попаданий ракет «Искандер-М» и «Циркон» в центре Киева возникли возгорания в гостиницах CityHotel Residence и Premier Palace. Информация о последствиях уточняется.

Ранее житель Курской области описал условия удержания в СИЗО на Украине.