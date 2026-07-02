Эксперты выяснили, из-за чего чаще всего спорят пары во время ремонта

Совместный ремонт становится для большинства российских пар не только этапом обновления жилья, но и серьезной проверкой отношений. К такому выводу пришли специалисты строительного торгового дома «Петрович» и психологической платформы Alter по итогам совместного исследования, результаты которого изучила « Газета.Ru ».

Согласно полученным данным, с разногласиями во время ремонта сталкивались 87% участников опроса. При этом 44% сообщили, что конфликты возникали лишь эпизодически, 25% говорили о незначительных разногласиях, а 18% признались, что споры сопровождали практически весь процесс. Лишь 13% респондентов отметили, что смогли провести ремонт без конфликтных ситуаций.

Исследование показало, что главным поводом для споров стали вовсе не финансовые вопросы. Наиболее часто участники расходились во мнениях при выборе мебели и элементов декора — такой вариант назвали 32% опрошенных. Еще 28% конфликтовали из-за стиля будущего интерьера, 24% — по вопросам распределения бюджета, а 16% — из-за сроков выполнения работ и организации процесса.

Семейный психолог платформы Alter Анастасия Котельникова объяснила, что ремонт объединяет сразу несколько стрессовых факторов. По ее словам, на отношения одновременно влияют финансовая нагрузка, ограниченные сроки, усталость, высокий уровень неопределенности и различные представления партнеров о комфорте и распределении обязанностей. В связи с этим специалист считает подобные разногласия естественными и не рассматривает их как признак серьезных проблем в отношениях.

Почти половина участников исследования — 48% — рассказали, что им удавалось самостоятельно находить компромиссные решения. Еще 22% отметили, что в спорных ситуациях уступал тот, для кого обсуждаемый вопрос имел меньшее значение. За помощью к дизайнерам, прорабам или другим специалистам обращались 19% респондентов, а 11% предпочитали советоваться с родственниками или друзьями.

Котельникова также отметила, что привлечение профессионалов нередко помогает снизить эмоциональное напряжение между партнерами. По ее мнению, независимый специалист способен структурировать обсуждение, предложить объективный взгляд и ускорить поиск взаимоприемлемого решения.

Несмотря на возникающие сложности, для многих семей совместный ремонт оказался полезным опытом. Так, 31% участников исследования сообщили, что после завершения работ стали лучше понимать своего партнера, 24% научились эффективнее договариваться, а 16% признались, что начали чаще замечать различия во вкусах и взглядах.

Кроме того, ремонт позволил многим открыть новые черты характера второй половины. Около трети респондентов отметили умение партнера находить компромиссы, 26% обратили внимание на его внимательность к деталям, 22% лучше осознали различия в предпочтениях, а 19% высоко оценили способность сохранять спокойствие даже в напряженных ситуациях.

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