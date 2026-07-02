Врач назвала лучшие позы для здорового сна
Врач Махова: неудобная поза мешает полноценному отдыху
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Неправильно выбранное положение тела во время сна может ухудшать качество ночного отдыха, провоцируя микропробуждения, из-за которых человек не успевает полноценно восстановиться. Об этом «Газете.Ru» рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.
Специалист отметила, что универсальной позы, подходящей абсолютно всем, не существует. Однако для большинства людей наиболее комфортными и физиологичными считаются сон на боку с подушкой, размещенной между коленями, а также отдых на спине с небольшим валиком под ногами в области коленей.
По словам врача, определить, что выбранное положение во время сна не подходит организму, можно по ряду характерных симптомов. Среди них — ощущение усталости после пробуждения, сухость во рту, головная боль, онемение конечностей, скованность в области шеи и необходимость долго разминаться утром. Подобные признаки могут быть связаны с чрезмерным напряжением мышц, сдавливанием нервов или сосудов, а также неправильным положением позвоночника во время отдыха.
Махова пояснила, что хроническая усталость нередко возникает из-за недостатка глубоких фаз сна. Чтобы снизить нагрузку на организм, она рекомендовала выбирать положение на боку с подушкой между ног, поскольку это помогает выровнять таз, уменьшить нагрузку на поясничный отдел позвоночника и способствует расслаблению мышц. Альтернативным вариантом для тех, кто привык спать на спине, является использование небольшого валика под коленями. Такое положение снижает напряжение поясничной области, улучшает венозный отток и способствует более комфортному отдыху.
Врач также обратила внимание, что не стоит заставлять себя спать в позе, которая вызывает дискомфорт, даже если она считается правильной. По ее словам, главная задача — создать условия, при которых сон не сопровождается болевыми ощущениями и нарушением дыхания, а также соблюдать основные правила гигиены сна.
Эксперт подчеркнула, что если человек регулярно спит достаточное количество часов, но продолжает просыпаться уставшим, страдает от храпа или испытывает постоянные боли в позвоночнике, проблему следует обсуждать со специалистом, а не ограничиваться попытками изменить положение тела во время сна.
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