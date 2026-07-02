Врач назвала лучшие позы для здорового сна

Неправильно выбранное положение тела во время сна может ухудшать качество ночного отдыха, провоцируя микропробуждения, из-за которых человек не успевает полноценно восстановиться. Об этом « Газете.Ru » рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.

Специалист отметила, что универсальной позы, подходящей абсолютно всем, не существует. Однако для большинства людей наиболее комфортными и физиологичными считаются сон на боку с подушкой, размещенной между коленями, а также отдых на спине с небольшим валиком под ногами в области коленей.

По словам врача, определить, что выбранное положение во время сна не подходит организму, можно по ряду характерных симптомов. Среди них — ощущение усталости после пробуждения, сухость во рту, головная боль, онемение конечностей, скованность в области шеи и необходимость долго разминаться утром. Подобные признаки могут быть связаны с чрезмерным напряжением мышц, сдавливанием нервов или сосудов, а также неправильным положением позвоночника во время отдыха.

Махова пояснила, что хроническая усталость нередко возникает из-за недостатка глубоких фаз сна. Чтобы снизить нагрузку на организм, она рекомендовала выбирать положение на боку с подушкой между ног, поскольку это помогает выровнять таз, уменьшить нагрузку на поясничный отдел позвоночника и способствует расслаблению мышц. Альтернативным вариантом для тех, кто привык спать на спине, является использование небольшого валика под коленями. Такое положение снижает напряжение поясничной области, улучшает венозный отток и способствует более комфортному отдыху.

Врач также обратила внимание, что не стоит заставлять себя спать в позе, которая вызывает дискомфорт, даже если она считается правильной. По ее словам, главная задача — создать условия, при которых сон не сопровождается болевыми ощущениями и нарушением дыхания, а также соблюдать основные правила гигиены сна.

Эксперт подчеркнула, что если человек регулярно спит достаточное количество часов, но продолжает просыпаться уставшим, страдает от храпа или испытывает постоянные боли в позвоночнике, проблему следует обсуждать со специалистом, а не ограничиваться попытками изменить положение тела во время сна.

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