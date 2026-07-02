Росстандарт утвердил новый ГОСТ на микроволновые печи

Росстандарт принял новый государственный стандарт на микроволновые печи, который устанавливает требования к их безопасности, выяснило РИА Новости . В документе прописаны правила маркировки и эксплуатации, а также необычные испытания, подтверждающие безопасность техники.

Одно из самых необычных — проверка пожарной безопасности. В камеру печи помещают неочищенную картофелину и включают прибор до ее воспламенения. Затем испытание продолжается еще 12 минут, и огонь за это время не должен выходить за пределы микроволновки.

Особое внимание уделено прочности дверцы. Ее открывают и закрывают 100 тысяч раз: первые 50 тысяч циклов — с включенной печью, остальные — без генерации излучения. После этого дверца, замки и блокировка должны сохранять работоспособность.

Также проверяют устойчивость к пролитию жидкости: пол-литра солевого раствора выливают на столик, дно камеры и вентиляционные отверстия — короткого замыкания быть не должно.

В ГОСТе указано, что в микроволновке нельзя нагревать герметично закрытые емкости, яйца в скорлупе и целые вареные яйца — они могут взорваться. Детское питание после разогрева необходимо встряхнуть и проверить температуру. Печь следует регулярно очищать от остатков пищи, так как загрязнение может повредить поверхности, сократить срок службы и привести к опасной ситуации.

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