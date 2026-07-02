Климатолог предупредил о риске массового исчезновения животных и растений

Продолжающееся глобальное потепление может привести к масштабному сокращению численности животных и растений в течение ближайших столетий. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Ранее правительство России утвердило национальный план третьего этапа адаптации к изменениям климата, рассчитанный до 2030 года. Документ предусматривает комплекс мероприятий, направленных в том числе на сохранение наиболее уязвимых к климатическим изменениям видов животных, растений и грибов.

По словам Терешонка, необходимость подобных мер обусловлена сохраняющейся тенденцией роста глобальной температуры. Специалист отметил, что при дальнейшем развитии нынешних климатических процессов в перспективе нескольких столетий существует вероятность масштабного вымирания значительной части живых организмов.

Эксперт также обратил внимание, что последствия изменения климата уже становятся заметны. По его словам, постепенно меняются природные зоны, а привычные для северных регионов виды животных и растений вытесняются более теплолюбивыми представителями флоры и фауны.

Кроме того, климатолог указал на сокращение продолжительности холодного сезона, увеличение количества природных пожаров и активное таяние вечной мерзлоты. По его оценке, эти процессы уже оказывают негативное влияние на объекты инфраструктуры и сопровождаются дополнительными выбросами метана, который способствует дальнейшему усилению глобального потепления.

Ранее сообщалось, что напитки со льдом в жару разрушают эмаль и пломбы.