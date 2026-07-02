Путин обсудил развитие Калининградской области на совещании Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Основное внимание участники встречи уделили вопросам устойчивого и долгосрочного развития Калининградской области. Об этом пишет ТАСС .

Открывая заседание, глава государства отметил, что регион требует комплексного подхода с учетом его географических и стратегических особенностей. По его словам, ряд вопросов напрямую относится к сфере интересов Совета безопасности, что обусловило формат обсуждения.

Путин подчеркнул необходимость рассмотрения всех аспектов, влияющих на стабильное развитие области, и предложил обсудить их с учетом специфики региона.

После вступительного слова президент передал доклад вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая представила основные параметры текущей работы по направлению.

Ранее Путин ответил на заявления западных лидеров о «стратегическом поражении» России.