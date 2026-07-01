В Брянске девочка утонула в озере

В Бежицком районе Брянска на озере Орлик-3 произошла трагедия — погибла девочка 2015 года рождения. Информацию о происшествии подтвердили в региональных управлениях МЧС и прокуратуры, пишет РИА Новости .

Сообщение о несчастном случае поступило вечером. После получения сигнала к месту происшествия были направлены подразделения пожарно-спасательной службы, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

В прокуратуре Брянской области уточнили, что погибшим ребенком оказалась девочка. Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, прокуратура намерена проверить соблюдение требований законодательства, касающихся обеспечения безопасности граждан на водных объектах, а также исполнения мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что МЧС предлагает приравнять сапборды к маломерным судам.