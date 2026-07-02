Житель Курской области описал условия удержания в СИЗО на Украине

Житель Кореневского района Курской области, вернувшийся на родину 27 июня после освобождения, дал интервью ТАСС . Он заявил, что в период нахождения в одном из украинских СИЗО заключенные сталкивались с тяжелыми бытовыми условиями и ограниченным питанием.

Освобожденный житель Курской области рассказал о том, в каких условиях, по его словам, находились гражданские лица, удерживаемые на территории Украины.

По информации ТАСС, мужчина из Кореневского района, вернувшийся в Россию 27 июня, сообщил, что в местах содержания ощущался дефицит нормального питания. Он утверждает, что заключенным выдавали продукты низкого качества, приготовленные, по его словам, из кормовых заготовок, которые обычно используются в животноводстве.

Собеседник агентства также заявил, что находившиеся в СИЗО граждане испытывали постоянное психологическое и моральное давление. Подробности он не уточнил, отметив лишь, что обстановка была напряженной.

Ранее уполномоченные по правам человека сообщали, что ведется работа по установлению местонахождения жителей Курской области, предположительно находящихся на украинской территории. Позднее часть граждан была возвращена в Россию в рамках обменов и процедур репатриации.

До этого сообщалось, что Путин обсудил развитие Калининградской области на совещании Совбеза.