Бобровского могут обменять, а Малкину предложить новый контракт: что ждет россиян перед дедлайном в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 6 марта — дедлайн переходов. Только до этой даты команды могут внести изменения в свои составы перед плей-офф, далее обмены запрещены.

Портал «Подмосковье сегодня» разбирает слухи о том, кто из российских хоккеистов может сменить команды.

Бобровский может потерять статус неприкасаемого

«Флорида Пантерс» дважды подряд выигрывали Кубок Стэнли. Казалось, что рождается команда-династия, способная доминировать в лиге еще несколько лет. Перед началом сезона менеджмент клуба сумел ловко сохранить всех ведущих игроков. Однако со старта все пошло не так. Вмешались травмы Александра Баркова, Мэттью Ткачака и других важных хоккеистов.

В итоге «Флорида» на данный момент занимает только 14-е место в Восточной конференции и уже на 10 очков отстает от зоны плей-офф. Шансы на попадание в постсезон тают с каждым матчем. В этой ситуации генмененджер Билл Зито может решиться на обмен Сергея Бобровского, внесшего неоценимый вклад в завоевание трофеев.

У 37-летнего вратаря по окончании сезона заканчивается контракт. Идея Зито может состоять в том, чтобы сейчас получить за Бобровского какие-то активы, а летом, когда россиянин, выйдет на рынок неограниченно свободных агентов подписать с ним новый контракт.

Желающих усилиться топовым вратарем будет немало. Эксперты в первую очередь называют два канадских клуба — «Эдмонтон» и «Монреаль», у которых есть реальные проблемы с последним рубежом.

Малкин останется в «Питтсбурге»

Фото: [ ХК «Питтсбург Пингвинз» ]

У центрфорварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина ситуация ровно противоположная той, что сложилась у Бобровского. Если обмен голкипера летом невозможно было себе представить, то о смене команды Малкиным по ходу сезона говорили как о почти неотвратимом факте.

«Питтсбург» уходит в перестройку, а у Малкина заканчивается контракт. Однако «Пингвинз» неожиданно для многих выдают отличный сезон — во многом благодаря выдающейся игре российского ветерана. «Питтсбург» идет на шестом месте в Восточной конференции и на втором — в Столичном дивизионе, и шансы на попадание в плей-офф достаточно велики.

Поэтому говорить об обмене Малкина нелепо: «Пингвинам» нужно усиливаться, а не распродажу устраивать. 39-летний форвард не только сам набирает более одного очка за игру (47 баллов в 45 матчах), но и помогает развивать других игроков. В частности, практически списанный из «Коламбуса» Егор Чинахов в 22 матчах рядом с Малкиным забросил 10 шайб, тогда как в 29 играх за «Блю Джекетс» — только три.

Журналист Давид Паньотта сообщил, что «Питтсбург» проведет переговоры с Евгением Малкиным о новом контракте, и это кажется логичным и справедливым.

Гавриков — вслед за Панариным

Фото: [ ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» ]

«Нью-Йорк Рейнджерс» завалили сезон и собираются начать перестройку. Лучший бомбардир команды последних лет Артемий Панарин уже обменян в «Лос-Анджелес». Хочет покинуть нью-йоркский клуб и защитник Владислав Гавриков. По информации NHL Network, защитник недоволен происходящим в клубе — и отсутствием борьбы за плей-офф, и продажей друга Панарина. Гавриков только летом подписал семилетний контракт с кэпхитом $7 млн, но уже готов сменить клуб.

Эксперты называют около десятка претендентов на надежного защитника, который к тому же в нынешнем сезоне перекрыл снайперский рекорд — 10 шайб. Вопрос только в том, как уместить под потолком солидную зарплату россиянина.

Среди возможных вариантов — «Лос-Анджелес», клуб, из которого Гавриков перешел в «Рейнджерс» и где уже играет Панарин.

«Миннесота» ищет центра для Капризова

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

«Миннесота» в нынешнем сезоне сделала все возможное, чтобы избавиться от клейма провинциального середняка. «Уайлд» подписали рекордный контракт с Кириллом Капризовым с ежегодной зарплатой в $17 млн, чем потрясли весь хоккейный мир.

Следующий шаг — обмен одного из лучших пакмуверов лиги Куинна Хьюза из «Ванкувера». Новоявленный олимпийский чемпион легко вписался в новую команду — 38 очков в 30 матчах.

«Миннесота» занимает третье место в Западной конференции, показывает результативную игру, но перед плей-офф все равно нужно закрыть проблемные места, поскольку предстоит соперничать с такими монстрами как «Колорадо», «Даллас» и «Эдмонтон». Главное же проблемное место — центральный нападающий в звене Кирилла Капризова. Марко Росси (хотя и он не был идеальным вариантом) ушел в «Ванкувер» как часть платы за Хьюза, сейчас на этой позиции играет Райан Хартман, но это просто затыкание дыры.

Перед дедлайном могут оказаться доступны Назем Кадри («Калгари»), Винсент Трочек («Рейнджерс») и Роберт Томас («Сент-Луис»). Вопрос только в том, найдется ли у «Миннесоты» достойная компенсация. Так, первый и второй раунды ближайшего драфта уже истрачены. Но идти на рынок за качественным центром нужно, иначе яркие перфомансы с Капризовым и Хьюзом окажутся бессмысленными.