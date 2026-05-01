Секрет Гинцбурга: первая в мире индивидуальная мРНК-вакцина дала плоды

Медицинский прорыв в России становится реальностью. Академик Александр Гинцбург сообщил о первых положительных результатах применения индивидуальной мРНК-вакцины «Неоонковак». Иммунная система 60-летнего пациента из Курской области, страдающего агрессивной формой меланомы с метастазами, начала «видеть» опухоль. Это первый случай в рутинной клинической практике, когда персонализированный препарат обучают атаковать рак, создавая уникальное «лекарство» под конкретного человека.

Иммунный ответ: что показали анализы крови

Спустя месяц после первой инъекции, сделанной в апреле 2026 года, врачи зафиксировали важные изменения в организме пациента. Исследование крови показало изменение уровня цитокинов — специальных сигнальных молекул, которые служат «языком общения» для клеток иммунитета.

Рост специфических маркеров подтверждает, что иммунная система перестала игнорировать опухоль. Она начала процесс обучения: теперь лимфоциты учатся распознавать мутировавшие клетки меланомы как враждебные объекты и атаковать их. По словам Александра Гинцбурга, это критически важный этап, особенно учитывая сложность случая — у пациента ранее наблюдались рецидивы и наличие метастазов.

Технология «Неоонковак»: лекарство как конструктор

В отличие от классических вакцин, «Неоонковак» невозможно купить в аптеке. Это персонализированный мРНК-препарат, который создается с нуля для каждого больного:

Забор материала: Хирурги берут образец опухоли пациента.

Генетический анализ: Ученые расшифровывают код конкретных мутаций именно этой опухоли.

Конструирование мРНК: Создается матрица, которая несет в себе «инструкцию» по распознаванию раковых клеток.

Обучение: После введения вакцины клетки организма по этой инструкции начинают производить белки, похожие на опухолевые, заставляя иммунитет «натренироваться» на них.

Курс на выздоровление: 10 прививок против меланомы

Лечение «Неоонковаком» — это длительный процесс. Всего пациенту необходимо получить около 10 инъекций. Сейчас мужчина находится дома, в Курской области, под пристальным наблюдением местных онкологов.

Текущий статус: Пациент чувствует себя удовлетворительно.

Следующий этап: Вторую дозу вакцины планируют ввести в интервале между майскими праздниками.

Место лечения: Центр имени Гамалеи совместно с региональными онкодиспансерами.

Меланома: почему эта победа так важна?

Меланома считается одной из самых коварных форм рака из-за ее способности стремительно пускать метастазы в жизненно важные органы. До появления таргетной и иммунотерапии прогнозы при метастатической меланоме были крайне неблагоприятными. Успех российской мРНК-платформы открывает путь к лечению не только меланомы, но и других видов солидных опухолей, которые ранее считались неизлечимыми на поздних стадиях.