Вечером 1 мая над российскими регионами сбили 33 дрона

1 мая с 17:00 до 20:00 по московскому времени боевые расчеты дежурных средств противовоздушной обороны ликвидировали 33 беспилотных аппарата, выполненных по самолетной схеме. Информацию о срабатывании систем ПВО предоставили в Министерстве обороны.

Часть сбитых летательных аппаратов была перехвачена в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. Помимо этого, вражеские дроны уничтожили над территорией Крымского полуострова, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Как доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в воздушном пространстве региона были сбиты два беспилотника (цитата сохранена: «над регионом сбили два дрона»).

Вечером 1 мая работа воздушной гавани была временно приостановлена в аэропортах Сочи и Геленджика — прием и выпуск рейсов ограничили. В Сочи на некоторое время объявлялась угроза атаки беспилотников. Сигнал об опасности сняли спустя 60 минут.

Ранее сообщалось о том, что на морском терминале в Туапсе вспыхнул пожар после атаки БПЛА.