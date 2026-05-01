«Непозволительная роскошь». Стоимость обучения в вузах выросла на 30%

Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что рост цен на высшее образование в стране достиг 30% по сравнению с прошлым годом. Он назвал происходящее коммерческим произволом и призвал государство вмешаться.

Парламентарий подчеркнул, что стоимость обучения в некоторых вузах достигает 1,5–2 млн рублей, причем в европейских университетах цены порой ниже, чем в российских регионах.

«Оно становится непозволительной роскошью для людей», — отметил политик.

Миронов считает, что первое высшее образование для граждан должно быть полностью бесплатным. В качестве первого шага он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции (по данным Росстата — менее 6%). Также, по его словам, необходимо ввести «потолок» предельных цен, чтобы вузы не устанавливали их произвольно.

Особое внимание депутат уделил стратегическим сферам с кадровым дефицитом. Он заявил, что для врачей, учителей, ученых и инженеров нужно сделать бесплатным обучение и в вузах, и в колледжах, иначе страна этих специалистов не получит.

Кроме того, Миронов указал на внутренние резервы самих учебных заведений. Он предложил пересмотреть, насколько эффективно крупные вузы в городах-миллионниках распоряжаются зданиями, землей и другими активами, а также задался вопросом об оправданно высоких зарплатах ректоров.

«Может быть, эти деньги использовать, чтобы снизить стоимость обучения?» — заключил парламентарий.

