В Дмитровке Егорьевского округа не строят кирпичный завод

Жители деревни Дмитровка муниципального округа Егорьевск обратились в администрацию с опасениями по поводу возможного строительства кирпичного завода рядом с их домами.

Администрация Егорьевска опровергла информацию о начале строительства. Уточняется, что в настоящее время на территории деревни строительство завода не ведется. По информации от инвестора, рассматривается возможность реализации проекта по производству строительных материалов, оцениваемого в инвестиции порядка 10 млрд рублей и создание до 500 рабочих мест.

В администрации подчеркивают, что подобный проект может быть реализован только после соблюдения всех необходимых законодательных процедур и согласований, включая строгие экологические и санитарные нормы.

Администрация округа отметила обеспокоенность жителей и заявила о контроле за соблюдением всех требований и добиваться от инвестора открытого информирования населения о параметрах проекта и мерах по обеспечению экологической безопасности.

Власти стремятся найти баланс между развитием экономики территории и защитой интересов и безопасности жителей.