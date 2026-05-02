«Полярный рекорд». Средняя зарплата на Чукотке составляет почти 210 тысяч рублей

Чукотский автономный округ занял первую строчку в рейтинге по уровню среднемесячной зарплаты. В феврале показатель достиг отметки 208,5 тысячи рублей. За год рост составил заметные 8,7%. Об этом со ссылкой на данные статистических органов сообщает РИА Новости .

Если брать первые два месяца 2026 года в совокупности, то трудовые доходы жителей региона в среднем достигали еще более внушительной суммы — 217,2 тысячи рублей. Это сразу на 14,1% выше результатов за январь–февраль прошлого года.

Отмечается, что речь идет о среднемесячной начисленной зарплате работников организаций. В статистику включают премии и все выплаты еще «до вычета налогов», а также учитывают доходы абсолютно всех сотрудников, в том числе тех, кто получает сверхвысокие гонорары.

Как подчеркивают эксперты, общероссийский уровень в феврале оказался почти вдвое ниже: в среднем по стране он составил 103,9 тысячи рублей. Тем не менее, это все равно на 15% больше, чем годом ранее.

