Уровень бедности в России снизился в полтора раза

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что за период с 2021 по 2025 год уровень бедности в стране уменьшился в 1,5 раза. Ее слова приводит агентство РИА Новости. Такое заявление политик сделала во время пленарного заседания на одном из российских форумов.

Голикова также обратила внимание на изменения в социальных выплатах с начала текущего года. С 1 января была повышена максимальная сумма пособия по беременности и родам — теперь она составляет почти 956 тысяч рублей. Кроме того, вырос и размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком: его величина достигает 83 тысяч рублей.

В правительстве подчеркивают, что снижению уровня бедности в целом по стране способствовали в том числе и перечисленные меры поддержки семей с детьми.

