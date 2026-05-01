Детей с диабетом обеспечат датчиками глюкозы

Дети, страдающие диабетом первого типа, к 2030 году получат системы непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Выступая на пленарном заседании отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!», она подчеркнула, что перед правительством поставлена задача обеспечить такими системами абсолютно всех детей с этим заболеванием. При этом Голикова уточнила: приоритет будет отдан оборудованию российского производства.

По ее словам, уже по итогам 2025 года средствами непрерывного мониторинга глюкозы были обеспечены 63 тысячи детей в стране.

Ранее эндокринолог рассказал, почему преддиабет не имеет симптомов.