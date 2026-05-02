Депутат потребовал МРТ для пожилых за 30 дней, а узких специалистов — за 14

Депутат Государственной думы от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой законодательно ограничить время ожидания медицинской помощи для пожилых граждан.

Согласно его предложению, запись к узкому специалисту в рамках программы ОМС не должна превышать 14 дней, а проведение магнитно-резонансной или компьютерной томографии (МРТ/КТ) — 30 дней, сообщает РИА Новости.

«Я предлагаю установить для пенсионеров предельные сроки ожидания узкого специалиста по ОМС — не более 14 дней, для МРТ/КТ — не более 30 дней, с штрафами за нарушение», — сказал Панеш.

Кроме того, парламентарий предложил расширить список бесплатных лекарств для пожилых, чей доход ниже полуторного прожиточного минимума, и увеличить компенсацию их стоимости с 50 до 75%. Особое внимание в своей инициативе Панеш уделил одиноким пенсионерам старше 75 лет: для них предлагается ввести систему патронажа, предусматривающую персональное закрепление социального работника для помощи в записи к врачам.

