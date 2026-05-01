«Занятие для дебилов»: Гоблин шокировал признанием о своем прошлом отношении к комиксам

Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) в эфире радио Sputnik проанализировал путь графической литературы в нашей стране. Он честно признал, что долгое время чтение комиксов считалось признаком ограниченности, но сегодня ситуация изменилась кардинально.

Исторический стереотип: почему комиксы считали занятием для «дебилов»

Дмитрий Пучков без прикрас описал общественное мнение, доминировавшее в России на протяжении десятилетий. По его словам, долгое время потребление комиксов воспринималось как занятие для людей с низким интеллектуальным уровнем. Гоблин отмечает, что это отношение не было случайным — оно сформировалось из-за отсутствия в стране качественной культуры графического повествования. У массового читателя просто не было возможности оценить этот жанр как полноценную форму творчества, поэтому он воспринимался исключительно как примитивное детское развлечение.

Фактор дефицита: отсутствие доступа и нишевость продукта

Главной причиной негативного восприятия Пучков называет информационный вакуум. В России долгое время практически не существовало массового доступа к качественным комиксам. То, что попадало на прилавки, либо издавалось крошечными тиражами, либо оставалось непонятным продуктом для узкого круга энтузиастов. Из-за отсутствия перевода и качественной полиграфии большинство россиян видело в комиксах лишь яркие картинки с минимумом текста, что только подкрепляло стереотип о несерьезности такого чтения.

Эволюция восприятия: приход графических романов

Ситуация начала стремительно меняться, когда российские читатели получили полноценный доступ к западной графической литературе. По мнению Пучкова, решающую роль сыграли качественные переводы и издание полноценных «графических романов».

Смена формата: Переход от тонких детских журналов к объемным книгам в твердом переплете.

Сложность сюжетов: Появление глубоких психологических и социальных тем, характерных для серьезной литературы.

Художественная ценность: Осознание комикса как синтеза изобразительного искусства и драматургии.

Итоговый вердикт: комиксы как «прекрасная» форма литературы

Завершая свои рассуждения, Дмитрий Пучков подчеркнул, что сегодня художественная ценность графических романов уже не вызывает у него сомнений. То, что вчера клеймилось как «детское» и «неполноценное», сегодня признано важной частью мировой культуры. Блогер охарактеризовал современные графические романы как «прекрасные», признав, что этот жанр окончательно избавился от ярлыка «занятия для дебилов» и занял достойное место на книжных полках интеллектуалов.