«Выдали 236 ковриков». Аэропорт в Сочи не принимает самолеты

По данным на 21:50, аэропорт Сочи продолжает работать с колоссальными ограничениями — воздушная гавань не принимает и не отправляет борты.

В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что обстановка в терминале спокойная, все усилия направлены на безопасность пассажиров. Для поддержания комфорта в зоне ожидания установили кулеры с питьевой водой, выдали 236 ковриков и разместили 200 скамеек. Отдельное помещение выделили для родителей с детьми — там надули 30 матрасов.

«В терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису — не стесняйтесь к ним подходить. Также всегда можно обратиться к сотрудникам на стойке информации в секторе В2. Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи, где мы их обслужим согласно очередности и отправим по городам назначения», — пояснили в пресс-службе.

Актуальную информацию по вылетам авиакомпании направляют пассажирам по контактам, указанным в бронировании.

