Трамп прервал брифинг из-за «злой пчелы»

Президент США Дональд Трамп стал участником необычного происшествия — он отразил нападение пчелы, которую позже назвал «злой». Об этом сообщает РИА Новости .

Инцидент развернулся в пятницу во время общения главы государства с представителями прессы на лужайке перед Белым домом. «Атака» случилась в тот момент, когда Трампу задали очередной вопрос, касающийся Ирана.

«Это была злая пчела!» — посетовал хозяин Белого дома, дважды отогнав надоедливое насекомое.

Стоит отметить, что на территории резиденции американского лидера расположено несколько ульев. Самый свежий из них установили в конце апреля по инициативе супруги президента — первой леди страны Меланьи Трамп.

