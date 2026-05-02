«Чёрный дым над городом». Пожар охватил торговый центр «Апельсин» в Искитиме

По данным ведомства — пожар вспыхнул по адресу: улица Ленинградская, 19а. Оперативные источники подтверждают: огонь перешел на крышу, внутри строения продолжается активное горение. Предварительная оценка охваченной пламенем территории — 5 000 квадратных метров.

На тушении задействованы более 80 человек и 27 единиц техники. На месте происшествия развернули штаб по ликвидации пожара и оперативную группу Главного управления МЧС по региону. Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту ЧС прибыл пожарный поезд.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее сообщалось о том, что на морском терминале в Туапсе вспыхнул пожар после атаки БПЛА.