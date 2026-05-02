«Чёрный дым над городом». Пожар охватил торговый центр «Апельсин» в Искитиме
Пламя на 5 тысяч «квадратов»: в Искитиме полыхает ТЦ «Апельсин»
В городе Искитим Новосибирской области загорелся торговый центр «Апельсин».
Огнем охвачено здание на улице Ленинградской, пламя успело перекинуться на кровлю. Внутри помещения фиксируется интенсивное горение. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади примерно 5 тысяч квадратных метров.
По данным ведомства — пожар вспыхнул по адресу: улица Ленинградская, 19а.
На тушении задействованы более 80 человек и 27 единиц техники. На месте происшествия развернули штаб по ликвидации пожара и оперативную группу Главного управления МЧС по региону. Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту ЧС прибыл пожарный поезд.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
Ранее сообщалось о том, что на морском терминале в Туапсе вспыхнул пожар после атаки БПЛА.