Бабл-ти под прицелом медиков: почему популярный напиток с шариками признали опасным
Лента.ру: шарики тапиоки вызывают удушье и кишечную непроходимость
Любимый молодежью чай с шариками, известный как бабл-ти, оказался в центре медицинского скандала. Биологи предупреждают: вязкая тапиока может стать причиной экстренной госпитализации. Выяснилось, что при определенных условиях шарики вызывают удушье и тяжелую непроходимость кишечника. Эксперты Пироговского университета уже ввели строгие возрастные ограничения и дали рекомендации, как пить «чай с пузырьками» без риска для жизни, пишет Лента.ру.
Смертельная затяжка: как тапиока блокирует дыхание
Главная опасность бабл-ти кроется в самом ритуале его употребления через широкую трубочку. Старший преподаватель Пироговского университета Екатерина Титова подчеркивает, что крупные и вязкие шарики тапиоки обладают высокой адгезией (липкостью). Если человек пьет напиток в спешке, смеется или разговаривает, шарик под давлением может проскочить пищевод и попасть прямиком в дыхательные пути. Учитывая размер и текстуру тапиоки, это моментально вызывает асфиксию, которую крайне сложно устранить без медицинской помощи.
Кишечный затор: риск непроходимости при переедании
Вторая серьезная угроза связана с поведением тапиоки в пищеварительном тракте. Будучи по сути чистым крахмалом, шарики активно впитывают влагу. Если употребить большую порцию бабл-ти и не запить ее достаточным количеством воды, тапиока может слипнуться в плотный комок внутри кишечника. Это провоцирует острую непроходимость — состояние, требующее немедленного вмешательства врачей, а в запущенных случаях — хирургической операции.
Возрастной ценз: почему детям до 5 лет бабл-ти запрещен
Биологи и патофизиологи настоятельно рекомендуют полностью исключить бабл-ти из рациона детей дошкольного возраста.
- Неразвитые рефлексы: У детей до 5 лет еще не до конца сформирована координация глотания и дыхания, что делает риск удушья почти стопроцентным при вдыхании шарика.
- Узкий просвет кишечника: Даже небольшое скопление непереваренной тапиоки у ребенка может вызвать серьезный застой в ЖКТ.
- Сахарный удар: Помимо механических рисков, огромная доза сахара и добавок в напитке создает избыточную нагрузку на детскую поджелудочную железу.
Правила безопасного чаепития от специалистов
Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют придерживаться трех простых правил. Во-первых, никогда не употребляйте бабл-ти на бегу или во время оживленной беседы — глоток должен быть осознанным. Во-вторых, тщательно пережевывайте каждый шарик, прежде чем проглотить его, это разрушает вязкую структуру крахмала. В-третьих, всегда соблюдайте водный баланс: на один стакан бабл-ти должен приходиться минимум один стакан чистой воды, чтобы предотвратить слипание тапиоки в организме.