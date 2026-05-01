Бабл-ти под прицелом медиков: почему популярный напиток с шариками признали опасным

Любимый молодежью чай с шариками, известный как бабл-ти, оказался в центре медицинского скандала. Биологи предупреждают: вязкая тапиока может стать причиной экстренной госпитализации. Выяснилось, что при определенных условиях шарики вызывают удушье и тяжелую непроходимость кишечника. Эксперты Пироговского университета уже ввели строгие возрастные ограничения и дали рекомендации, как пить «чай с пузырьками» без риска для жизни, пишет Лента.ру.

Смертельная затяжка: как тапиока блокирует дыхание

Главная опасность бабл-ти кроется в самом ритуале его употребления через широкую трубочку. Старший преподаватель Пироговского университета Екатерина Титова подчеркивает, что крупные и вязкие шарики тапиоки обладают высокой адгезией (липкостью). Если человек пьет напиток в спешке, смеется или разговаривает, шарик под давлением может проскочить пищевод и попасть прямиком в дыхательные пути. Учитывая размер и текстуру тапиоки, это моментально вызывает асфиксию, которую крайне сложно устранить без медицинской помощи.

Кишечный затор: риск непроходимости при переедании

Вторая серьезная угроза связана с поведением тапиоки в пищеварительном тракте. Будучи по сути чистым крахмалом, шарики активно впитывают влагу. Если употребить большую порцию бабл-ти и не запить ее достаточным количеством воды, тапиока может слипнуться в плотный комок внутри кишечника. Это провоцирует острую непроходимость — состояние, требующее немедленного вмешательства врачей, а в запущенных случаях — хирургической операции.

Возрастной ценз: почему детям до 5 лет бабл-ти запрещен

Биологи и патофизиологи настоятельно рекомендуют полностью исключить бабл-ти из рациона детей дошкольного возраста.

Неразвитые рефлексы: У детей до 5 лет еще не до конца сформирована координация глотания и дыхания, что делает риск удушья почти стопроцентным при вдыхании шарика.

Узкий просвет кишечника: Даже небольшое скопление непереваренной тапиоки у ребенка может вызвать серьезный застой в ЖКТ.

Сахарный удар: Помимо механических рисков, огромная доза сахара и добавок в напитке создает избыточную нагрузку на детскую поджелудочную железу.

Правила безопасного чаепития от специалистов

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют придерживаться трех простых правил. Во-первых, никогда не употребляйте бабл-ти на бегу или во время оживленной беседы — глоток должен быть осознанным. Во-вторых, тщательно пережевывайте каждый шарик, прежде чем проглотить его, это разрушает вязкую структуру крахмала. В-третьих, всегда соблюдайте водный баланс: на один стакан бабл-ти должен приходиться минимум один стакан чистой воды, чтобы предотвратить слипание тапиоки в организме.