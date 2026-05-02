Корм с маркетплейсов: можно брать или нет? Ответ эксперта

Многие боятся заказывать продукты и корм для питомцев на маркетплейсах, однако эти опасения чаще всего основаны на мифах, заявила «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Конечно, на маркетплейсах встречаются недобросовестные продавцы, однако крупные платформы активно борются с ними — проверяют документы брендов и блокируют подозрительные аккаунты. Подделки чаще бывают у неизвестных и слишком дешевых продавцов», — пояснила она.

Просрочка встречается редко, но партии с минимальным остатком срока годности бывают. Риск снижает проверка дат, отзывов и выбор надежного продавца.

«Почти все крупные маркетплейсы обеспечивают гарантию возврата и защищают платежи. Если товар не соответствует описанию или испорчен, покупатель может вернуть деньги или обменять продукт», — добавила Фоменко.

Онлайн-площадки продают те же бренды, что и обычные магазины. Ориентируйтесь на значок «оригинал» в карточке и имя продавца. Крупный зоомагазин — повод брать смело.

«Влажные корма и деликатесы требуют специальной упаковки и быстрой доставки, которые обеспечивают крупные площадки, поэтому маркетплейсы — отличная альтернатива зоомагазинам. Выбирайте качественные продукты и надежных продавцов, опираясь на отзывы, сроки и проверку информации», — посоветовала она.

Главное предостережение: ветеринарные препараты для животных лучше на маркетплейсах не заказывать. Их подделывают особенно часто, предупредила эксперт.

