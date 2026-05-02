«Это вопрос выживания». Миронов предложил установить МРОТ на уровне 60 тысяч рублей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с резким требованием поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до планки не ниже 60 тыс. рублей.

Как передает РИА Новости, политик убежден, что и пенсии должны находиться точно на таком же уровне.

«Мы требуем: нужно повышать минимальный размер оплаты труда. Сегодня официальный МРОТ в России — чуть выше 27 тыс. рублей. МРОТ и пенсии должны быть не ниже 60 тыс. рублей», — заявил Миронов.

Парламентарий напомнил, что 1 мая «Справедливая Россия» проводит традиционную маевку. По его словам, это мероприятие — еще один повод громко заявить о необходимости защиты прав трудящихся в стране. Кроме того, Миронов добавил, что исходя из сложившейся ситуации в законе необходимо закрепить норму о минимальной почасовой оплате труда.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили ограничить сроки ожидания врачей и МРТ для пенсионеров.