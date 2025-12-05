Боливар не выдержит двоих? Кто из тренеров «Спартака» и «Динамо» сохранит свой пост — рассудит дерби

В заключительном туре перед зимней паузой в РПЛ сыграют «Спартак» и «Динамо». Когда верстался календарь, никто, конечно, не мог предположить, что перед старейшим дерби страны обе команды лишатся главных тренеров.

11 ноября «Спартак» объявил о расставании с Деяном Станковичем, не прошло и недели, как подал в отставку главный тренер бело-голубых Валерий Карпин. Команды подводят к дерби временно исполняющие — Вадим Романов и Ролан Гусев, во многом от игры в матче и его результата может зависеть судьба двух специалистов.

С самого начала временного назначения раздаются голоса за и против того, чтобы двум российским тренерам без серьезного опыта на высшем уровне дать поработать подольше. Убедительная игра перед уходом в отпуск станет важным аргументом «за».

Шансы Романова

У «Спартака» за последние десять лет сменилось более десятка тренеров, если считать исполняющих обязанности. Тенденцию в таком круговороте уловить почти невозможно. Были известные специалисты (Доменико Тедеско, Руй Витория), с большим игровым опытом (Деян Станкович) и без оного (Гильермо Абаскаль), отечественные специалисты (Дмитрий Аленичев, Олег Кононов) и иностранцы.

Если нет какой-то четкой линии, это дает дополнительный шанс Романову — почему бы не попробовать новый вариант: собственный воспитанник, поработал с молодежными командами всех уровней, а затем состоял в тренерском штабе Станковича.

Фото: [ ФК «Спартак» ]

До последнего времени широкая публика Романова не знала, поэтому для него нынешнее назначение — грандиозный шанс. Если удастся себя проявить, он сразу попадет в обойму тренеров, которых будут рассматривать клубы РПЛ. Это в случае, если «Спартак» будет искать ему замену.

Есть небольшая проблема — у Романова нет тренерской лицензии категории Pro, а без нее руководить командой можно не более месяца. Это не первый такой случай в российском футболе, и как обходить маленькое неудобство, хорошо известно. Тренер фактически руководит командой и параллельно проходит учебу, а на место главного назначается формальный человек, обладающий необходимой лицензией. Он ходит на пресс-конференции вместо главного — для Романова это даже облегчение, судя по всему, он не очень-то рвется общаться с журналистами.

«Спартак» при Романове выиграл уже два дерби. В чемпионате деловито разобрались с ЦСКА (1:0), в Кубке выдали шикарную игру с «Локомотивом» (3:2). Правда, затем красно-белые не смогли одолеть колючую «Балтику» (0:1), час играя в большинстве. Победа над «Динамо» может вернуть хорошее впечатление от первых двух матчей.

В целом Романов не стал менять систему игры Станковича, но точечные перестановки он вынужден был делать из-за травм и дисквалификаций. С ЦСКА классно сработала идея с Романом Зобниным на правом краю атаки, с «Локомотивом» судьбу матча решили перестановки в перерыве — «Спартак» начинал матч полуосновным составом, а во втором тайме обрушил на соперника всю мощь. А вот с «Балтикой» не очень-то получилось сыграть без центрфорварда: Ливай Гарсия был травмирован, Манфред Угальде перебрал карточек, а давно не игравшего Антона Заболотного Романов не решил выпустить в старте. В любом случае можно заметить, что тренер не просто эксплуатирует «наследие» Станковича, но и вносит свои штрихи. Главное же, что Романову точно удалось — успокоить команду после излишне эмоционального и непредсказуемого серба.

Шансы Гусева

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Ролану Гусеву одновременно и проще, и сложнее, чем Романову. Проще, потому что сезон в РПЛ «Динамо» безнадежно провалило, следовательно, в турнирную таблицу можно не особо заглядывать. До первой шестерки бело-голубые вряд ли дотянутся, в зону вылета тоже вряд ли опустятся, а конкретное место в оставшемся диапазоне не очень-то принципиально.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не ищет тренера. В этом действительно есть резон: можно спокойно обдумывать подходящий вариант на будущий сезон и одновременно смотреть, как будет получаться у Гусева.

Пока получается крайне противоречиво. В первом матче с новым тренером «Динамо» разгромило одноклубников из Махачкалы (3:0), затем уступили «Зениту» с устраивающим счетом (0:1) — почти победа. Но в игре с «Ахматом» (1:2) у «Динамо» традиционно по этому сезону было много хаоса.

Сложнее Гусеву — как раз потому, что команда ему досталась явно в худшем состоянии. Ролан уже успел об этом сказать и сделал это так неуклюже, что на него обрушилась практически вся футбольная общественность: получалось, что Гусев некрасиво подставил своего предшественника, Валерия Карпина. Ему припомнили, что в конце прошлого сезона, когда он на несколько матчей заместил уволенного Личку, Гусев позволил себе критические высказывания в адрес чеха.

В итоге Ролану Гусеву пришлось приносить публичные извинения и уверять, что он не хотел никого критиковать — просто обрисовал реальное положение вещей. И ведь по факту он прав: оборона «Динамо» ужасна, и невозможно перестроить ее немедленно.

Победа над «Спартаком» Гусеву тоже крайне важна. Она может уверить руководство в том, что тренер владеет ситуацией и способен постепенно вывести команду из кризиса.