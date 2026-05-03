Рекордное тепло в Москве сегодня, а завтра — еще жарче: синоптики обещают до +25 °C

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале рассказал, что, как прогнозировалось ранее, нынешний день в российских столице стал самым теплым с начала текущего года.

По данным базовой городской метеостанции, расположенной на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), к полудню воздух в Москве прогрелся до плюс 18,8 градуса. До этого момента температурным лидером в 2026 году считался последний день марта — тогда максимальная температура воздуха в городе составила +17,6°.

«Однако, в теплых лидерах года сегодняшнему воскресенью ходить лишь до понедельника — завтра в столице еще теплее — до +23...+25°!» — сообщил синоптик Михаил Леус.

По информации эксперта, сейчас метеорологи в ожидании следующей значимой температурной отметки — первых плюс 20 градусов. По прогнозам, уже через час-два температура в мегаполисе возьмет и эту невысокую, но важную планку. Что касается точного значения максимальной температуры именно сегодняшнего дня, оно станет известно позднее — после 21 часа, когда будут сняты контрольные показания с максимальных термометров.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето в Москве ожидается с 26 мая.