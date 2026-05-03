Не пожар, а Луна: россияне перепугались из‑за необычного небесного явления

В ночь на воскресенье, 3 мая, жители Кемеровской области могли наблюдать необычное небесное явление. Над Кузбассом взошла Луна, которая визуально выглядела так, словно она пылает. Увиденное, как сообщается, перепугало некоторых горожан, которые днем насмотрелись на повсеместные полевые пожары. Однако причина оказалась совсем иной, выяснил VSE42.Ru .

«Диск луны светился очень ярким светом. Сначала показалось, как будто что-то горит, но потом из-за крыш домов вышла луна», – сказал житель Киселевска.

По информации издания, минувшей ночью естественный спутник Земли вошел в фазу полнолуния и находился близко к линии горизонта. Это явление, как поясняется, называется «цветочная Луна». Из-за низкого расположения диск Луны выглядит больше на фоне земных объектов и окрашивается в необычные цвета, напоминающие зарево.

По данным издания, само название «цветочная Луна» произошло от традиции североамериканских индейцев. Они так именовали майское полнолуние из-за того, что в этот весенний период начинают массово распускаться полевые цветы. Оттенок спутника в этот вечер может быть разным: сразу после восхода жители могут увидеть желтую, розоватую или даже ярко-оранжевую Луну.

