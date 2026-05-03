Военные песни, хореография и слова депутатов: в Химках прошел концерт в честь водружения Знамени Победы

В подмосковных Химках в субботу, 2 мая, музыка, пронизанная чувством памяти и гордости, вновь объединила представителей разных поколений. Местом проведения концерта, посвященного памятной исторической дате, стала Центральная детская школа искусств (ЦДШИ). Мероприятие приурочили к событиям 30 апреля 1945 года — именно в тот день советские воины водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, расположенным в центре Берлина, сообщила администрация городского округа.

По информации администрации, в концертной программе выступили ведущие творческие коллективы и солисты из числа воспитанников школы. С приветственным словом к зрителям обратилась муниципальный депутат, которая также является директором ЦДШИ, — Инна Монастырская.

«30 апреля 1945 года — это день, который стал символом окончательной победы над нацизмом. Знамя Победы над Рейхстагом — знак мужества, стойкости и единства нашего народа. Для нас важно, чтобы дети не только знали эту дату, но и прочувствовали её значение через музыку, творчество и живую память», — подчеркнула Инна Монастырская.

Перед началом выступлений организаторы напомнили собравшимся историческую хронику. В ходе ожесточенных боев за немецкую столицу советские войска медленно, но уверенно продвигались к центру города. Штурм Рейхстага, по их словам, стал одним из самых напряженных и решающих эпизодов всей Берлинской наступательной операции. Именно 30 апреля 1945 года бойцы Красной армии подняли Знамя Победы над этим зданием, что навсегда осталось символом полного краха нацистского режима и скорого наступления долгожданного мира.

Концертная программа в ЦДШИ включила в себя как пронзительные военные песни, так и хореографические постановки. Все номера были посвящены беспримерному подвигу солдат-освободителей и той мирной жизни, за которую они сражались. Со сцены прозвучали знакомые и всеми любимые мелодии и композиции, наполненные искренней благодарностью и глубоким уважением к легендарному поколению победителей.

«Такие концерты помогают сохранить историческую память и воспитать у детей чувство гордости за свою страну. Через творчество ребята учатся понимать, какой ценой была завоёвана Победа. Сегодня, когда наши военнослужащие в ходе специальной военной операции защищают интересы России, особенно важно укреплять связь поколений и воспитывать уважение к подвигам прошлого», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Проведенный концерт стал важной частью масштабной патриотической работы, которая системно ведется в Химках. Муниципальный депутат Наталья Каныгина, комментируя событие, напомнила, что главная цель подобных инициатив — объединить разные поколения жителей округа вокруг общих ценностей: любви к своей стране — России — и к родному городу Химки.

