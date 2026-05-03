Возгорания ликвидированы, но режим ЧС сохраняется: что известно о пробах воды и воздуха в Туапсе

Пробы воды и атмосферного воздуха, взятые в городе Туапсе Краснодарского края, где проводились работы по тушению пожаров на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода после атак со стороны Вооруженных сил Украины, соответствуют установленным нормативам. Об этом проинформировали в своем канале на платформе «Макс» в Роспотребнадзоре, сообщил ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в ходе лабораторных исследований специалисты обращали внимание на целый ряд показателей. В их числе — наличие нефтепродуктов в пробах, содержание продуктов горения, а также индекс токсичности и другие важные параметры.

«Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем. Лабораториями Роспотребнадзора совместно с лабораторией МУП "ЖКХ города Туапсе" проводится усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению, и воды в водопроводной сети», — информировало ведомство в «Максе».

По информации издания, в апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов. Следствием этих ударов стали пожары, в том числе на объектах морского терминала. В настоящий момент, как сообщается, все возгорания уже полностью ликвидированы. При этом на территории Туапсинского муниципального округа до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

Ранее сообщалось, что мэр Собянин проинформировал о четвертом сбитом БПЛА на подлете к Москве утром 3 мая.