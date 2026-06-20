Бразилия проснулась, США в плей-офф, провал Турции: что произошло на чемпионате мира

На чемпионате мира по футболу, который проходит на полях США, Мексики и Канады, завершился второй тур в группах С и D.

Бразилия разобралась с Гаити за полтайма

Сборная Бразилии в первом матче не смогла обыграть Марокко и получила изрядную порцию критики. Команда Карло Анчелотти во втором туре встречалась с менее статусным соперников — сборной Гаити — и частично реабилитировалась.

Решающей стала вторая половина первого тайма, когда бразильцы забили три достаточно похожих гола. Голевые моменты у ворот Гаити возникали после вертикальных прорывов слева. Первые два мяча забил Матеус Кунья, получивший место в стартовом составе, а подвел черту Винисиус, который был причастен и к предыдущим взятиям ворот.

Во втором тайме сборная Гаити встрепенулась и даже заставила потрудиться голкипера бразильцев Алиссона. Пентакампеоны же явно успокоились, и после такого второго тайма в их исполнении оценить истинный потенциал Бразилии на этом чемпионате все еще проблематично.

Сборная Марокко обыграла Шотландию

Фото: [ ФИФА ]

Сборная Марокко фактически гарантировала себе выход с плей-офф — после мощной ничьей с Бразилией вполне уверенная победа над Шотландией (1:0).

Полузащитник Исмаэль Сайбари забил уже на 71-й секунде. Он получил передачу от Браима Диаса, обработал мяч в штрафной и не оставил шансов вратарю. 25-летний Сайбари в минувшем сезоне наколотил 15 мячей в Эредивизи за ПСВ и теперь готовится к переходу в «Баварию».

Марокканцы и в дальнейшем были активнее и изобретательнее. Шотландия прибавила лишь в концовке, но Марокко действовало надежно.

Теперь в группе С у Бразилии и Марокко по четыре очка, у Шотландии — три, у Гаити — ноль. В заключительном туре Бразилия сыграет с Шотландией, Марокко — с Гаити.

США вышли в плей-офф, Турция вылетела с турнира

Фото: [ ФИФА ]

Если в группе С лидеры формально еще не обеспечили выход в плей-офф, а аутсайдеры сохраняют теоретические шансы, то в группе D ясности чуть больше. По крайней мере, известна одна команда, которая гарантировала себе место в плей-офф, и еще одна, которая вылетает из турнира. Речь о сборных США и Турции.

Американцы выиграли второй матч на турнире, теперь у сборной Австралии (2:0). Все решилось в первом тайме после автогола Кэмерона Берджесса и мяча Александра Фримана. После перерыва сборная США сбавила темп, у австралийцев была пара эпизодов со спорными судейскими решениями, но в целом хозяева уверенно держали ситуацию под контроль.

Чемпионат, действительно, получается хозяйским. Мексика и США уже оформили путевки в плей-офф, Канада тоже фактически там.

Турция, на данный момент, становится главным разочарованием мундиаля. Сборная с набором талантливых игроков из больших клубов после Австралии проиграла и Парагваю (0:1). Матиас Галарса уже на второй минуте классно пробил издали. Турки, как и в предыдущем матче, много владели мячом, много били (31 удар), но все как-то без особой остроты.

После двух туров у США 6 очков, у Парагвая и Австралии — по 3, у Турции — 0. Турки играют с США, но даже в случае победы они не могут претендовать на третье место, поскольку по личным встречам уступают и Парагваю, и Австралии.