ФСБ: житель Подмосковья получил $100 от украинских спецслужб за запугивание троих военнослужащих РФ
ФСБ: житель Подмосковья получил от куратора $100 за акции устрашения военных РФ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Задержанный в Подмосковье мужчина, устроивший акции устрашения в отношении троих военных, признался на опубликованных ФСБ кадрах, что получил от своего украинского нанимателя $100 за выполнение поручений, сообщил ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что вербовка проходила под видом трудоустройства в коллекторскую организацию. На самом деле куратор, связанный с украинскими спецслужбами, дал россиянину задание провести акции устрашения в отношении троих военнослужащих Министерства обороны России. Фигурант дела уже дал признательные показания. В ближайшее время ему может быть предъявлено обвинение по более тяжкой статье. Следствие продолжается.
«На торговой площадке увидел объявление о заработке, вследствие чего связался с куратором в Telegram. Он мне дал три задания, которые я выполнил, после чего получил денежное вознаграждение в районе $100, вследствие чего я понял, что это были спецслужбы Украины», — рассказал задержанный.
Ранее сообщалось, что ЦОС ФСБ России предоставили кадры задержания жителя Подмосковья.