ФСБ: житель Подмосковья получил $100 от украинских спецслужб за запугивание троих военнослужащих РФ

«На торговой площадке увидел объявление о заработке, вследствие чего связался с куратором в Telegram. Он мне дал три задания, которые я выполнил, после чего получил денежное вознаграждение в районе $100, вследствие чего я понял, что это были спецслужбы Украины», — рассказал задержанный.