«Коллектор» из Подмосковья: ФСБ задержала мужчину за запугивание троих военнослужащих Минобороны

В Подмосковье сотрудники органов госбезопасности задержали мужчину, который, по версии следствия, выполнял поручения иностранных спецслужб. Информация об этом поступила из Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, сообщил ТАСС.

В ведомстве уточнили, что с подозреваемым в Telegram вышел на контакт представитель украинской стороны. Знакомство маскировалось под трудовые отношения — вербовщик предложил фигуранту должность в частной компании по взысканию долгов. Собеседник убедил мужчину в законности предложения и поставил перед ним конкретные задачи, которые тот согласился выполнить.

В мае 2026 года задержанный, действуя по указанию своего руководителя, провел так называемые акции устрашения по адресам проживания троих военнослужащих Министерства обороны РФ, уточнили в ведомстве.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины», — отметили в ЦОС.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по району Солнцево Москвы в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Основание — хулиганство. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по статье УК РФ о государственной измене. Обстоятельства вербовки и личности пострадавших военнослужащих устанавливаются в ходе следствия.

ЦОС ФСБ России предоставили кадры задержания жителя Подмосковья.

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