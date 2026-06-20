Масштабная атака Брянской области: сбито 118 БПЛА, погиб мирный житель, госпитализирована раненая

Егор Ковальчук, временно исполняющий обязанности главы Брянской области, в своем канале на платформе «Макс» сообщил, что населенный пункт Суземка подвергся атаке с воздуха: украинские формирования применили против мирных жителей FPV-беспилотники. В результате одного из ударов погиб местный житель. Еще одна женщина пострадала. Пострадавшая госпитализирована и получает необходимое лечение. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.

По информации врио губернатора, пострадавшую оперативно госпитализировали. В больнице женщине была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Информация о последствиях уточняется. На месте продолжают работать экстренные службы.

«Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье окажем всю необходимую помощь и поддержку. Пострадавшей — скорейшего выздоровления», — написал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По данным представителя региона, в течение минувших суток в небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ, мобильных расчетов бригады «БАРС – Брянск», оперативной группы транспортной полиции, а также подразделений Росгвардии по региону было уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных со стороны Украины.

Егор Ковальчук высказал мнение, что совместная работа всех структур позволила эффективно отразить массированный налет и не допустить разрушений на земле.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 187 дронов над 11 регионами РФ и двумя акваториями в ночь на 20 июня.