Поворот в деле Шурыгиной о порнографии: защита намерена добиваться перевода в разряд потерпевших

Блогер и экс-участница популярного ток-шоу Диана Шурыгина (после замужества— Шлянина) может изменить свой процессуальный статус. Как сообщил ТАСС адвокат, председатель коллегии «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев, в рамках уголовного дела о распространении материалов порнографического характера защита настаивает на переводе Дианы из обвиняемой в потерпевшую. По словам юриста, для этого имеются веские основания.

«Теоретически возможна ситуация, при которой процессуальный статус обвиняемой Шурыгиной изменится. Если будет доказано, что она сама стала жертвой противоправных действий, не давала согласия на распространение материалов либо была вовлечена в противоправную деятельность другими лицами, уголовное преследование в отношении нее может быть прекращено, а она может быть признана потерпевшей в рамках данного или отдельного уголовного дела», — сказал он.

Как пояснил адвокат, не исключено, что в ходе расследования изменится и правовая квалификация действий блогера. Если следствие установит, что распространение материалов было сопряжено с нарушением права на частную жизнь и осуществлялось без согласия лица, изображенного на них, то это может стать основанием для возбуждения дела на основании нарушения неприкосновенности частной жизни. Защитник также добавил, что судебная практика позволяет как переквалификацию обвинения, так и квалификацию по совокупности нескольких преступлений, если будут выявлены соответствующие признаки.

По информации адвоката, при возникновении у следственных органов вопросов о психологическом или психическом состоянии Шурыгиной, ей может быть назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

«Однако само по себе назначение такой экспертизы не означает признания лица невменяемым. Для этого необходимо установить, что в момент совершения инкриминируемых действий человек не мог осознавать их фактический характер и общественную опасность либо руководить своими действиями, а подобные выводы требуют серьезных медицинских оснований», — отметил адвокат.

Как полагает адвокат, на текущей стадии уголовного судопроизводства у следствия имеется обширный арсенал процессуальных инструментов. Итоговая квалификация действий каждого из фигурантов, равно как и их процессуальный статус, будет зависеть не от изначально выдвинутых версий обвинения, а от всей массы улик и сведений, собранных в рамках следственных мероприятий. Защитник подчеркнул, что окончательное решение по делу будет приниматься исключительно на основе фактических обстоятельств, установленных в ходе дознания.

«В подобных делах нередко первоначальная версия обвинения претерпевает существенные изменения по мере установления всех обстоятельств произошедшего», — заключил Чанышев.

По данным издания, Диане Шурыгиной предъявлено обвинение по пункту Уголовного кодекса, предусматривающего ответственность за незаконное распространение порнографических материалов, совершенное организованной группой либо по предварительному сговору. В качестве меры пресечения суд избрал домашний арест.

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