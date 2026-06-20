Бесхозные участки, торговые марки и споры с ТСЖ: какие еще проблемы жителей решили на встрече с депутатом Толмачевым

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по молодежной политике, депутат от Московской области Александр Толмачев провел прием населения в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Московской области. Главной темой встречи в Реутове стало решение социальных и имущественных вопросов, с которыми к парламентарию обратились жители из разных округов Подмосковья. Об этом «Подмосковью сегодня» сообщили в пресс-службе депутата.

Жительница Балашихи попросила помочь с созданием патриотического мурала

Жительница Балашихи Ирина Борисовна обратилась к депутату с просьбой о помощи в создании патриотического мурала на стене одного из многоквартирных домов в Балашихе. Проблема, по ее словам, не только в технической и материальной организации процесса, но и в дальнейших перспективах содержания визуального памятника.

Заявительница отметила, что у Балашихи богатое историческое наследие и много выдающихся горожан — участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции, которые достойны быть изображены на масштабном полотне мурала. Александр Толмачев внимательно выслушал женщину и сообщил, что возьмет на себя вопрос переговоров с администрацией по вопросу о создании картины.

Семья вынужденных переселенцев из Курска попросила помощи с расширением участка

Евгений Петрович из Богородского округа пришел на прием с бюрократическим ребусом. Его семья переехала в Подмосковье из Курска. Из-за атак киевских террористов люди потеряли крышу над головой. Под Ногинском заявитель, его супруга и родители приобрели участок и построили дом, однако для многочисленной семьи места не хватало.

Потребовалось расширение территории, и мужчина попросил местные власти позволить присоединить соседний бесхозный участок. Рядом с запрашиваемым куском земли находится незарегистрированная постройка, чью принадлежность и кадастровые сведения требуется уточнить. Кроме того, заявитель рассказал о преступлениях киевских нацистов и террористов, зверствах и атаках, которые вынудили его семью покинуть малую родину. Александр Толмачев отметил, что свяжется с администрацией округа для решения вопроса местного жителя.

Москвичка обратилась за помощью в защите прав своей мамы-собственницы

Москвичка Анастасия Александровна нуждается в помощи для своей мамы — собственницы участка в имущественном комплексе. Представители ТСЖ ограничивают пользование дорогами внутри комплекса. По итогам встречи Александр Толмачев направил запрос в областную прокуратуру.

Жительница Щелкова столкнулась с бюрократическими трудностями по торговому знаку

Марина Владимировна, жительница Щелкова, столкнулась с бюрократическими затруднениями с правом собственности на торговый знак. По просьбе Александра Толмачева адвокат Адвокатской палаты Московской области по Реутовскому, Балашихинскому и Железнодорожному районам Максим Востриков дал развернутую консультацию по возможным действиям для разрешения ситуации.

Сложность заключается в необходимости изменения буквы закона. Депутат подготовит письмо в профильный Комитет Государственной Думы с предложениями о совершенствовании действующего законодательства, без которых ситуация не имеет выхода.

Волонтеры из Электроуглей попросили депутата помочь с материалами для маскировочных сетей

Волонтеры из города Электроугли изготавливают маскировочные сети для бойцов и отвозят их в зону специальной военной операции. Добровольцы попросили у Александра Толмачева помощи с материалами для плетения сетей. Депутат сообщил, что оплатит приобретение необходимых основы и ткани.

Кроме того, парламентарий в июле приедет в волонтерский штаб для передачи материалов, встречи с добровольцами и вручения благодарственных писем за их труд.

«Тема специальной военной операции проходит красной нитью и касается даже бытовых вопросов жителей Подмосковья. Неравнодушные жители хотят сохранить память о героях на стенах домов, помогают фронту или находят новый дом в Московской области. В ходе приема удалось решить большинство вопросов, бюрократические загадки раскроем вместе с органами власти», — подвел итог Александр Толмачев.