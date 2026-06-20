Чем опасен безобидный ромашковый чай? Врач развенчала главный миф фитотерапии

В обществе широко распространено мнение: растительные средства не несут вреда и способны выступать полноценной альтернативой фармацевтическим препаратам. Сторонники такого подхода уверены, что синтетические лекарства, напротив, токсичны для человека, тогда как натуральные компоненты оказывают исключительно щадящее и восстановительное действие. Вопрос о границах применения фитотерапии и ситуациях, когда она превращается из помощника во врага, в беседе с REGIONS осветила домодедовский терапевт Александра Куденко.

Главный просчет, на который указала медик, заключается в восприятии трав как инертной и абсолютно безвредной субстанции. В действительности любое лекарственное растение — это сложный набор активных химических соединений, вмешивающихся в метаболические пути организма.

«Травы — это тоже лекарства, просто с другим механизмом действия и более низкой концентрацией активных веществ. Использовать их как единственное средство при острых состояниях или тяжелых хронических заболеваниях опасно. Фитотерапия отлично работает как поддержка, профилактика или дополнение к основному лечению, но не как его полная замена», — Александра Куденко.

Когда травы действительно помогают

Вместе с тем, как подчеркнула Александра Куденко, фитотерапия не лишена смысла и занимает в медицинской практике свою нишу. Она востребована при функциональных сбоях, нетяжелых патологиях и на этапе реабилитации, когда организм восстанавливается после болезни.

Успокаивающие сборы на основе мяты или мелиссы, по наблюдениям врача, эффективно купируют неглубокий стресс и корректируют нарушения сна.

Отвары ромашки либо шалфея применяются при неглубоких воспалительных изменениях слизистой горла или десен.

Мочегонные травы могут подключаться к терапии при незначительных отечных явлениях, но при непременном условии: у пациента отсутствуют серьезные почечные нарушения, уточнила терапевт.

Крайне существенный аспект, на который обратила внимание Куденко: даже слабо выраженный дискомфорт требует врачебной диагностики.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Скрытые угрозы фитотерапии

Опасность растительных средств, по словам Александры Куденко, заключается не только в их недостаточной эффективности при серьезных патологиях, но и в побочных проявлениях, которые могут возникнуть на фоне их приема. Травы способны провоцировать интенсивные аллергические реакции, вступать в нежелательное взаимодействие с другими медикаментами и усугублять состояние пациента при некоторых диагнозах, предостерегла врач.

Зверобой, как отметила терапевт, заметно снижает действенность целого ряда препаратов, включая антидепрессанты и оральные контрацептивы.

Солодка (корень лакрицы) провоцирует повышение артериального давления, что представляет серьезную угрозу для людей, страдающих гипертонией, подчеркнула специалист.

Отдельные растительные сборы при длительном бесконтрольном применении оказывают токсическое воздействие на печеночную ткань, предупредила Куденко.

Дополнительная сложность, по информации медика, заключается в отсутствии унифицированных стандартов качества. Приобретая травяное сырье на стихийных рынках или заготавливая его самостоятельно, потребитель не имеет гарантий чистоты и точного состава продукта. В таком материале могут обнаруживаться остаточные количества пестицидов, соли тяжелых металлов либо посторонние примеси, в том числе ядовитые растения, пояснила терапевт. Фитопрепараты, реализуемые через аптечную сеть, проходят контроль качества, однако и к ним, по мнению врача, следует относиться с осторожностью и не принимать без врачебного назначения.

«Многие думают: „Это же травка, ничего страшного не будет“. Но организм каждого человека уникален. То, что помогло соседке, может вызвать у вас отек Квинке или резкий скачок давления. Перед началом любого траволечения обязательно изучите противопоказания и посоветуйтесь со специалистом», — Александра Куденко.

Золотая середина: интеграция подходов

Доказательная медицина сегодня, как подчеркнула Александра Куденко, вовсе не отвергает целебных свойств растений, однако настаивает на их продуманном и осознанном применении. Интегративная стратегия объединяет сильные стороны фармакологических достижений и апробированных временем фитотерапевтических методик, пояснила специалист.

В рамках такого подхода врач может рекомендовать растительные средства для нивелирования нежелательных реакций, вызванных основной терапией, либо для укрепления защитных сил организма на стадии ремиссии заболевания.

«Не противопоставляйте традиционную медицину и фитотерапию. Они могут и должны работать вместе. Грамотный врач подберет схему, где таблетки будут бороться с болезнью, а травы — поддерживать силы организма. Главное — делать это под контролем, а не заниматься самолечением, рискуя собственным здоровьем», — Александра Куденко.

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