Чем опасен безобидный ромашковый чай? Врач развенчала главный миф фитотерапии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
В обществе широко распространено мнение: растительные средства не несут вреда и способны выступать полноценной альтернативой фармацевтическим препаратам. Сторонники такого подхода уверены, что синтетические лекарства, напротив, токсичны для человека, тогда как натуральные компоненты оказывают исключительно щадящее и восстановительное действие. Вопрос о границах применения фитотерапии и ситуациях, когда она превращается из помощника во врага, в беседе с REGIONS осветила домодедовский терапевт Александра Куденко.
Главный просчет, на который указала медик, заключается в восприятии трав как инертной и абсолютно безвредной субстанции. В действительности любое лекарственное растение — это сложный набор активных химических соединений, вмешивающихся в метаболические пути организма.
«Травы — это тоже лекарства, просто с другим механизмом действия и более низкой концентрацией активных веществ. Использовать их как единственное средство при острых состояниях или тяжелых хронических заболеваниях опасно. Фитотерапия отлично работает как поддержка, профилактика или дополнение к основному лечению, но не как его полная замена», — Александра Куденко.
Когда травы действительно помогают
Вместе с тем, как подчеркнула Александра Куденко, фитотерапия не лишена смысла и занимает в медицинской практике свою нишу. Она востребована при функциональных сбоях, нетяжелых патологиях и на этапе реабилитации, когда организм восстанавливается после болезни.
- Успокаивающие сборы на основе мяты или мелиссы, по наблюдениям врача, эффективно купируют неглубокий стресс и корректируют нарушения сна.
- Отвары ромашки либо шалфея применяются при неглубоких воспалительных изменениях слизистой горла или десен.
- Мочегонные травы могут подключаться к терапии при незначительных отечных явлениях, но при непременном условии: у пациента отсутствуют серьезные почечные нарушения, уточнила терапевт.
Крайне существенный аспект, на который обратила внимание Куденко: даже слабо выраженный дискомфорт требует врачебной диагностики.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Скрытые угрозы фитотерапии
Опасность растительных средств, по словам Александры Куденко, заключается не только в их недостаточной эффективности при серьезных патологиях, но и в побочных проявлениях, которые могут возникнуть на фоне их приема. Травы способны провоцировать интенсивные аллергические реакции, вступать в нежелательное взаимодействие с другими медикаментами и усугублять состояние пациента при некоторых диагнозах, предостерегла врач.
- Зверобой, как отметила терапевт, заметно снижает действенность целого ряда препаратов, включая антидепрессанты и оральные контрацептивы.
- Солодка (корень лакрицы) провоцирует повышение артериального давления, что представляет серьезную угрозу для людей, страдающих гипертонией, подчеркнула специалист.
- Отдельные растительные сборы при длительном бесконтрольном применении оказывают токсическое воздействие на печеночную ткань, предупредила Куденко.
Дополнительная сложность, по информации медика, заключается в отсутствии унифицированных стандартов качества. Приобретая травяное сырье на стихийных рынках или заготавливая его самостоятельно, потребитель не имеет гарантий чистоты и точного состава продукта. В таком материале могут обнаруживаться остаточные количества пестицидов, соли тяжелых металлов либо посторонние примеси, в том числе ядовитые растения, пояснила терапевт. Фитопрепараты, реализуемые через аптечную сеть, проходят контроль качества, однако и к ним, по мнению врача, следует относиться с осторожностью и не принимать без врачебного назначения.
«Многие думают: „Это же травка, ничего страшного не будет“. Но организм каждого человека уникален. То, что помогло соседке, может вызвать у вас отек Квинке или резкий скачок давления. Перед началом любого траволечения обязательно изучите противопоказания и посоветуйтесь со специалистом», — Александра Куденко.
Золотая середина: интеграция подходов
Доказательная медицина сегодня, как подчеркнула Александра Куденко, вовсе не отвергает целебных свойств растений, однако настаивает на их продуманном и осознанном применении. Интегративная стратегия объединяет сильные стороны фармакологических достижений и апробированных временем фитотерапевтических методик, пояснила специалист.
В рамках такого подхода врач может рекомендовать растительные средства для нивелирования нежелательных реакций, вызванных основной терапией, либо для укрепления защитных сил организма на стадии ремиссии заболевания.
«Не противопоставляйте традиционную медицину и фитотерапию. Они могут и должны работать вместе. Грамотный врач подберет схему, где таблетки будут бороться с болезнью, а травы — поддерживать силы организма. Главное — делать это под контролем, а не заниматься самолечением, рискуя собственным здоровьем», — Александра Куденко.
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