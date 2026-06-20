Строительный рынок горит в Балашихе: на месте работают 50 огнеборцев и 15 машин

В субботу, 20 июня, в Балашихе на улице Текстильщиков, владение 18, на территории строительного рынка произошел крупный пожар, проинформировало региональное МЧС в канале на платформе «Макс».

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы. После поступления сигнала на место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение на территории строительного рынка», — указано в сообщении ведомства.

По данным МЧС, в настоящее время площадь горения уточняется. На месте работают около 50 спасателей и 15 единиц спецтехники.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются. Владельцев и арендаторов торговых точек просят воздержаться от посещения рынка до завершения работ. Ситуация находится на контроле в муниципальном управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что школьники спасли жильцов при пожаре в Стерлитамаке.