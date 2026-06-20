Почему 21 июня нельзя готовить на сковороде? Тайны дня Федора Колодезника

21 июня православная церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата. В народном календаре этот день известен как Федор Колодезник. Дата по старому стилю — 8 июня. В 2026 году этот праздник совпадает с периодом Петрова (Апостольского) поста, который длится с 1 июня по 11 июля.

Что нельзя делать в день Федора Колодезника

По церковным канонам, в этот день нельзя нарушать правила поста: верующим не рекомендуется есть мясо, яйца и молочные продукты. Согласно народным поверьям, в эту дату запрещено готовить на сковороде — считается, что это может привести к финансовым потерям. Лень и безделье 21 июня сулят плохой урожай и бедность.

Также под запретом любые манипуляции с растениями: нельзя разделять корни цветов, прищипывать, пасынковать и обрезать — иначе они быстро погибнут. Ходить в черной одежде — к череде неудач. Пересчет мелких купюр, финансовые сделки и передача денег в долг могут обернуться проблемами. Принимать подарки от незнакомцев не стоит — они могут принести болезни и неудачи. Запрещено думать о плохом: негативные мысли, по поверьям, могут сбыться.

Что можно делать в день Федора Колодезника

Поскольку 21 июня — воскресенье, устав монастырской трапезы позволяет верующим употреблять в пищу рыбу. Если в этот день случалась гроза, крестьяне переворачивали пустую посуду вверх дном, а наполненную крестили — считалось, что это убережет дом от нечисти. 21 июня считается благоприятным для ремонта водопровода и чистки колодцев, а также для работ в саду и уборки в доме.

Ранее сообщалось, что можно и категорически нельзя делать 20 июня в день мученика Феодота Анкирского.