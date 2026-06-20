Внезапный снег, поваленные деревья и закрытый участок: как Забайкалье встретило летнюю зиму

Забайкалье столкнулось с погодной аномалией — в разгар лета регион накрыл сильный снегопад, сообщил KP.RU со ссылкой на местное управление МЧС.

По информации издания, обильные осадки и поваленные ветром деревья привели к перекрытию движения на участке трассы Баляга – Ямаровка. Речь идет об отрезке с 94-го по 104-й километр, где сейчас ведется расчистка полотна от мокрого снега и валежника. Дорога соединяет село Малоархангельск Красночикойского округа и Малету Петровск-Забайкальского округа. Проезд закрыт до 12:00.

Для ликвидации последствий на место направлена техника, в том числе автогрейдер и погрузчик. Также работы ведутся на участке со 180-го по 234-й километр — там движение затруднено, но не перекрыто. Водителей просят воздержаться от поездок по указанным направлениям и следить за сообщениями спасателей.

«Минтранс региона призывает водителей по возможности отказаться от дальних поездок, чтобы снизить риск дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в министерстве транспорта Забайкальского края.

По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня на территории края ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели призывают жителей соблюдать меры предосторожности: проверить надежность креплений конструкций и кровель, а также не оставлять автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и ветхих строений. Информацию разместили в канале на платформе «Макс» регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что кратковременные дожди возможны в Подмосковье в субботу, 20 июня.