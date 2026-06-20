ФСБ привлекла 20 человек за угрозы руководству Роскомнадзора и задержала жителя Подмосковья за запугивание военных

Свыше 20 человек, которые высказывали угрозы и планировали покушения на руководителей Роскомнадзора, привлечены к уголовной ответственности. Об этом проинформировала ФСБ России, сообщило РИА Новости.

По данным ФСБ, в Московской области задержан мужчина, который вступил в контакт с украинскими спецслужбами через один из мессенджеров. Представители иностранной стороны предложили ему сотрудничество под видом трудоустройства в частное агентство по сбору долгов. В мае текущего года россиянин, выполняя инструкции, совершил ряд противоправных действий, направленных на запугивание трех сотрудников Министерства обороны, по месту их жительства.

На основании собранных материалов в отношении фигуранта возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Помимо этого, следственные органы рассматривают возможность переквалификации его деяний на более тяжкий состав — государственную измену. В ближайшее время будет принято окончательное решение о предъявлении обвинения.

«Ранее органами безопасности к уголовной ответственности привлечено более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в конце апреля ФСБ уже сообщала о задержании двух жителей Московского региона. Они были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram: вербовка проходила под прикрытием работы в детективном и коллекторском агентствах.

По заданию кураторов задержанные провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора. Для этого использовались молотки, предварительно вымоченные в бутафорской крови, которая должна была имитировать следы насилия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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