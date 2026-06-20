Аварийные отключения в восьми округах: Херсонская область осталась без света после ударов дронов

Электроснабжение Херсонской области пострадало от ударов украинских беспилотников. О последствиях атаки проинформировал в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В результате атак украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в 8 округах Херсонской области», — сообщил губернатор.

По информации губернатора, частичные перебои с подачей энергии зафиксированы сразу в нескольких районах региона. В списке пострадавших территорий — Алешкинский, Великолепетихский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский и Скадовский округа.

Владимир Сальдо сообщил, что аварийно-восстановительные бригады переведены на усиленный режим работы. Специалисты предпринимают все усилия для оперативного устранения повреждений и возобновления электроснабжения потребителей. Глава региона поставил ситуацию на особый контроль, регулярно получая доклады от ответственных служб.

Местным жителям рекомендовано не поддаваться панике и следить за официальными сообщениями. О развитии ситуации и сроках завершения работ власти обещают информировать дополнительно. Пока точное время восстановления энергоснабжения не называется.

Ранее врио губернатора Ковальчук сообщил, что при атаке FPV-дронов на Суземку погиб мирный житель.