Бразильский новичок «Челси» дублем прибил родной клуб в полуфинале клубного чемпионата мира: кто такой Жоао Педро

На проходящем в США клубном чемпионате мира определился первый финалист турнира. В полуфинале «Челси» обыграл «Флуминенсе» со счетом 2:0. Оба мяча забил новичок лондонского клуба бразилец Жоао Педро.

Как это было

«Челси открыл счет на 18-й минуте. Педру Нету дотащил мяч до штрафной, передал его Жоао Педро, а тот отличным ударом закрутил в дальний угол. Жоао Педро первый гол за новый гол не праздновал: он является воспитанником «Флуминенсе».

«Я могу извиниться, но я профессионал, играю за «Челси». Мне платят за то, чтобы я забивал голы, и я был счастлив забить», — сказал бразилец после матча.

У «Флу» были хорошие шансы сравнять счет еще в первом тайме. В одном из эпизодов лондонцев спас Марк Кукурелья: защитник выбил мяч с линии ворот после того, как Эркулес почти наверняка покатил в пустые ворота.

Еще в одном эпизоде был назначен пенальти в ворота «Челси» за игру в штрафной Трево Чалобы. Однако вмешался ВАР, и после просмотра арбитр Франсуа Летексье определил, что рука защитника находилась в естественном положении.

Фото: [ ФК «Челси» ]

На 56-й минуте Жоао Педро оформил дубль, мощно пробив под перекладину. «Флуминенсе» пытался отыграться, даже создавал остроту у ворот «Челси», но лондонцы достаточно спокойно довели матч до победы.

За пять лет вырос в цене в пять с половиной раз

Воспитанник «Флуминенсе» Жоао Педро покинул Бразилию, когда ему было 18 лет. Тогда английский «Уотфорд» заплатил «Флу» €11,5 млн за нападающего. В 2023 году Жоао Педро перешел в «Брайтон» — уже за €34,2 млн. После двух хороших сезонов в АПЛ бразильцем заинтересовался еще более статусный клуб: «Челси» выкупил форварда за €63,7 млн. Таким образом, 23-летний бразилец за пять лет вырос в цене в пять с половиной раз.

В минувшем сезоне Жоао Педро забил 10 мячей и отдал шесть передач в АПЛ, а также добавил на свой счет шесть мячей в Лиге Европы.

Фото: [ ФК «Челси» ]

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска считает особенно ценным то, что он может использовать бразильца практически на любой позиции в атаке: в роли центрфорварда, оттянутым нападающим или вингером. С «Флуминенсе» Мареска поставил Жоао Педро на позицию девятки и не прогадал. Бразилец и сыграл, как классическая девятка: с мячом встречался не очень часто, но почти каждое его касание приносило пользу команде: из трех ударов по воротам нападающий реализовал два.

Приобретение Жоао Педро может существенно разнообразить атаку «Челси». В минувшем сезоне чаще других на позиции форварда играл Николас Джексон — типичный и достаточно предсказуемый центрфорвард, полагающийся, прежде всего, на свою мощь.

С конца 2023 года Жоао Педро периодически вызывается в сборную Бразилии. Пока на его счету всего три матча за национальную команду, но переход в «Челси» явно должен повысить акции нападающего в глазах Карло Анчелотти.

Что дальше

Энцо Мареска в первый год работы с «Челси» имеет шанс завоевать второй титул после победы в Лиге конференций. «Челси» уже заработал на турнире $110 млн и может добавить к этой сумме еще $10 млн, если победит в финале.

Правда, в решающем матче у лондонцев будет самый сложный соперник на турнире — «Реал» или ПСЖ, победители Лиги чемпионов УЕФА двух последних лет.