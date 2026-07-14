Бремя черного человека: почему на чемпионате мира бушуют расистские скандалы

Чемпионат мира по футболу может побить рекорды по расистским скандалам. «ФИФА решительно осуждает расизм, ненависть и дискриминацию во всех проявлениях» — Международной федерации футбола приходится чуть ли не каждый день делать подобные заявления, поскольку поводы для этого регулярного находятся.

Футбол — отражение жизни. И сколько ни декларируй, что чемпионат мира должен объединять разные народы и культуры, если этого нет в реальной жизни, то не будет и в футболе. Иллюзия единого мирового порядка, «основанного на правилах», рушится на глазах, пресловутые «правила» обязательны не для всех, и чемпионат мира только подтверждает это.

Ненастоящая Франция

Больше всего досталось сборной Франции, состоящей почти полностью из темнокожих футболистов. Кто только не назвал ее «африканской» сборной. Вице-губернатор аргентинской провинции Мендоса Эбе Касадо высказалась подобным образом, но затем красиво обставилась: дескать, в слове «африканский» нет ничего расистского, а расисты, наоборот, те, кто считает поименование африканцем оскорбительным.

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рохой заявил, что в составе сборной Франции нет французов. Рохой, правда, «позабыл», что у главного юного таланта испанской команды Ламина Ямаля отец марокканец, а мама из Экваториальной Гвинеи. Нико Уильямс, хоть и играет за «Атлетик» из Бильбао, отнюдь не баск, а парень ганского происхождения.

Фото: [ Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе/ФИФА ]

Дальше всех пошла парагвайский сенатор Селеста Амарилья, которая после поражения Парагвая от Франции (0:1) обрушилась с дикими оскорблениями на Килиана Мбаппе, упомянув кокосы и обезьян. Капитан французов назвал Амарилью отвратительной женщиной, а в ответ получил обещание судебного разбирательства. Сенатор, конечно, не стала уточнять, что «скромные сыны Парагвая» весь матч лупили «невоспитанных» французов по ногам, и «высокомерие» Мбаппе вполне объяснимо.

99 французов на чемпионате

Темнокожие звезды на чемпионате мира выступают не только за Францию. Их достаточно и в сборных Англии, Голландии, Бельгии, Германии, Швейцарии. Таковы реалии сегодняшней Европы. Старый Свет столетиями пестовал свой «райский сад», грабя Африку, а теперь Африка приехала в Европу.

Нужно отметить, что нынешние европейские проблемы с недавно прибывшими мигрантами — это отдельный вопрос. Семьи большинства темнокожих игроков европейских сборных уже давно перебрались в Европу, успешно здесь освоились и получили возможность отдать сыновей в действительно великолепные европейские футбольные академии.

23 игрока сборной Франции из 26 во Франции и родились. Всего же на чемпионате мира в заявках команд было 99 уроженцев Франции. Многие из них решили выступать за родину предков: 13 «французов» в сборной Алжира, 12 — Гаити, 11 — ДР Конго, 10 — Сенегала. И тут вопрос: прониклись бы эти парни патриотической ностальгией, если бы проходили в сборную Франции? Получается, что Франция отфильтровала огромное количество «материала», забрала лучшее, а остальные были вольны играть где угодно. Процесс вроде бы естественный, но колониальный подход чувствуется, и именно это вызывает неприятие французской команды. Что с этим делать, непонятно.

Хуже расизма только борьба с расизмом

Лидер сборной Бразилии Винисиус Жуниор после каждого своего конфликта на поле жалуется на проявление расизма. К сожалению, он не единственный темнокожий игрок, который пользуется таким приемом. А на сигнал нужно реагировать. Проявления расизма есть, бороться с ними, конечно, необходимо, но спекуляций на эту тему стало чуть ли не больше, чем самих проявлений.

Фото: [ ФИФА ]

Сборная Египта обидно проиграла Аргентине (2:3). Сразу после победного гола Энцо Фернандеса главный тренер Египта Хоссам Хассан запрыгал на бровке, скрестив над головой руки. Этот знак означат «Нет расизму», по регламенту арбитр должен немедленно остановить встречу и разобраться в произошедшем. При этом на самом поле никаких конфликтов не было. Неужели забить Египту и есть проявление расизма?

Самое нелепое обвинение в расизме получил австралийский арбитр Шон Эванс, работавший видеоассистентом на матче Германия — Кюрасао (7:1). Во время представления судейской бригады он показал знак «ОК» и опустил руку. Оказывается, такой жест можно трактовать как символ превосходства белой расы — White Power*: три пальца образуют букву W, а круг из большого и указательного пальцев образуют букву Р.

Правозащитники, специализирующиеся на борьбе с расизмом, тут же обратили внимание на этот жест и потребовали объяснений. Эванс, кажется, предпочел не реагировать на абсурдные обвинения.

В общем, чемпионат показал нам мир, в котором мы живет. Это, мягко говоря, неспокойный мир.