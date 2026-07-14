Эксперт Литвинов назвал лень инструментом укрепления здоровья

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов сообщил ТАСС , что лень может быть мощным инструментом укрепления иммунной системы. По его словам, в состоянии глубокого отдыха уровень кортизола в организме снижается до физиологической нормы, что позволяет иммунным клеткам полноценно функционировать.

Эксперт пояснил, что в ответ на стресс выделяется гормон кортизол, который временно подавляет нежизненно важные функции, включая созревание иммунных клеток в лимфоузлах. При хроническом стрессе уровень кортизола остается высоким, из-за чего человек становится более уязвимым к инфекциям, раны заживают медленнее, а восстановление после болезней затягивается.

Когда же человек позволяет себе отдыхать и «лениться», выработка кортизола падает. Это активирует ранее подавленные гены, и лимфоциты начинают вырабатывать антитела в полном объеме. Кроме того, снижение уровня гормона помогает иммунным клеткам быстрее распознавать вирусы и бактерии и активнее с ними бороться.

Литвинов подчеркнул, что люди, которые регулярно позволяют себе полноценно отдыхать, не только реже болеют, но и легче переносят заболевания и быстрее выздоравливают. Врач также отметил, что речь идет не о полном бездействии, а о сознательном отдыхе, позволяющем восстановить нервную систему. Этот подход может стать частью профилактики сезонных простуд и других инфекционных заболеваний. По его мнению, умеренное «ничегонеделание» помогает организму перезагрузиться и восполнить ресурсы. Оно не должно заменять физическую активность, а скорее дополнять здоровый образ жизни. Однако он предупредил, что главное — баланс, и призвал не путать полезный отдых с хронической апатией, которая может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Тем не менее, сам механизм подтверждает, что отдых — это не роскошь, а необходимость для иммунитета.

Ранее сообщалось, что запрещено делать в макушку лета, чтобы не лишиться здоровья.