Половина россиян готова обращаться к ИИ за советами и объяснениями

Медиахолдинг Rambler&Co провел исследование и выяснил, как россияне относятся к искусственному интеллекту и в каких сценариях его используют. Опрос, в котором приняли участие более 2 тысяч интернет-пользователей из разных регионов страны, показал, что 40% респондентов готовы обращаться к ИИ-помощникам за советами и объяснениями сложных тем в доступной форме, пишет РИА Новости .

Еще 16% опрошенных видят пользу нейросетей в обучении, изучении языков и освоении новых навыков. Для 14% ИИ помогает с планированием дня, составлением списков дел и напоминаниями. По 6% используют искусственный интеллект для покупок, бытовых задач, а также для поиска развлечений, досуга или путешествий.

При этом 18% респондентов воспринимают нейросети как универсальный инструмент для самых разных повседневных задач. В целом, 44% россиян считают ИИ-помощников хорошим подспорьем, но не панацеей. 26% надеются, что люди не утратят навыки самостоятельности. Позитивно к нейросетям относятся 19% опрошенных — они видят в них прежде всего экономию времени и сил на рутине. И только 11% признались, что пока не нашли для себя реальной пользы от использования искусственного интеллекта.

Исследование проводилось с 3 по 13 июля на ресурсах медиахолдинга. Аналитики отмечают, что интерес к ИИ в повседневной жизни продолжает расти, особенно среди молодежи и людей, активно использующих цифровые сервисы. В ближайшие годы, по прогнозам экспертов, доля пользователей нейросетей может значительно увеличиться.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья смогут принять участие в проекте «Нейроигры».