Роспотребнадзор открыл более 2 тысяч пляжей в летнем сезоне 2026 года

Роспотребнадзор подвел промежуточные итоги летнего сезона: в России открыто более 2 тысяч пляжей — в санаториях, детских лагерях, базах отдыха и местах общего пользования. Ведомство исследовало 87,2 тысячи проб воды из 3,2 тысячи контрольных точек водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Также проанализировано около 11,6 тысячи проб песка и гравия, пишет ТАСС .

Администрации пляжей проводят благоустройство: санитарную очистку, дезинсекцию, дератизацию, промывку питьевых фонтанчиков с лабораторным контролем качества воды.

В Роспотребнадзоре напомнили признаки водоемов, непригодных для купания. Это наличие знаков «Купание запрещено», ограждений, а также присутствие водоплавающих птиц (уток, гусей, чаек) — они выделяют личинки, вызывающие церкариоз и аллергический дерматит. Нельзя купаться в водоемах с цветущей поверхностью и обилием водорослей — там могут обитать паразиты.

Опасны водоемы рядом с сельхозугодьями и свалками — с ливневыми стоками в них попадают яйца гельминтов, цисты лямблий, кишечные палочки и сальмонеллы. Также небезопасны зоны у промышленных предприятий и автомобильных магистралей — в воду могут попадать тяжелые металлы, токсичные для человека.

Роспотребнадзор призвал граждан обращать внимание на указанные признаки и купаться только в разрешенных местах. Мониторинг качества воды и песка продолжается в течение всего сезона. При обнаружении нарушений ведомство выдает предписания и закрывает пляжи до устранения проблем. За состоянием водоемов следят в том числе с помощью выездных проверок. Родителям рекомендуют объяснять детям правила безопасного поведения у воды.

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